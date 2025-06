Andrew Tate sfreccia in supercar a 200km h in città con limite a 50km h | perde anche la patente

L’onda di polemiche si scaglia ancora su Andrew Tate, questa volta protagonista di un pericoloso e insensato show al volante. Sfrecciando a quasi 200 km/h in città, dove il limite è di soli 50 km/h, ha messo a repentaglio la sicurezza di tutti, perdendo anche la patente per 120 giorni. Un episodio che solleva dubbi sulla sua responsabilità e sulla sua figura pubblica. Continua a leggere.

Andrew Tate si è reso protagonista di un altro episodio di arroganza al volante sfrecciando con la sua auto sportiva a quasi 200kmh in città dove il limite era di appena 50kmh. L’episodio in Romania dove l'influencer americano è stato multato dalla polizia stradale e ha perso la patente per 120 giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it