Andrea Pignataro secondo uomo più ricco d' Italia si accorda col Fisco | pagherà 280 milioni a rate

Andrea Pignataro, il secondo uomo più ricco d’Italia, ha raggiunto un accordo con il Fisco per saldare circa 280 milioni di euro in più rate. Dopo un contenzioso che durava da dieci anni, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato tasse non pagate dal 2013 al 2023, per un totale di circa 1,2 miliardi di euro. Un passo importante verso la chiarezza fiscale, che potrebbe segnare una svolta nel panorama economico italiano.

L'Agenzia delle entrate gli avrebbe contestato dieci anni di tasse non pagate, dal 2013 al 2023. Totale: circa 1,2 miliardi di euro, comprensivi di interessi. Era questa l'accusa contestata in un'inchiesta per presunta evasione fiscale aperta dalla procura di Bologna nei confronti della Ion di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Andrea Pignataro, secondo uomo più ricco d'Italia, si accorda col Fisco: pagherà 280 milioni (a rate)

