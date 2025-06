Andrea Pignataro e l' inchiesta per presunta evasione fiscale accordo col fisco | pagherà 280 milioni a rate

Andrea Pignataro si trova al centro di un'aspra inchiesta fiscale, con l'accusa di aver evaso circa 1,2 miliardi di euro dal 2013 al 2023. L'accordo con il fisco prevede un pagamento di 280 milioni di euro a rate, una soluzione che potrebbe ridimensionare le conseguenze legali e finanziare per l'imprenditore. La vicenda solleva numerosi interrogativi sulla lotta all’evasione e sulla trasparenza nel mondo degli affari in Italia.

L'Agenzia delle entrate gli avrebbe contestato dieci anni di tasse non pagate, dal 2013 al 2023. Totale: circa 1,2 miliardi di euro, comprensivi di interessi. Era questa l'accusa contestata in un'inchiesta per presunta evasione fiscale aperta dalla procura di Bologna nei confronti della Ion di.

