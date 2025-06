Andrea Palermo e la figlia ritrovata in Spagna dopo 11 anni | il suo destino nelle mani dei giudici

Un delicato capitolo si apre nel cuore di Milano: Andrea Palermo, il padre disperatamente alla ricerca della figlia scomparsa, attende con ansia la decisione dei giudici sul suo destino. Dopo undici anni di incertezza, la giovane, ora quattordicenne, è stata ritrovata in Spagna, in una struttura protetta a Barcellona. Il caso si avvicina a un punto di svolta cruciale, e il futuro della ragazza dipende ora dalla giustizia.

Milano – Il caso verrà esaminato nel giro di pochi giorni: la decisione potrebbe arrivare già a metà della prossima settimana. Del resto, la tutela della quattordicenne portata undici anni fa in Spagna dalla madre, Carlotta Morri, è una questione della massima urgenza. Attualmente, l'adolescente si trova in una struttura protetta di Barcellona, dove la quarantenne è stata bloccata giovedì dopo un viaggio in autobus da Valencia per evitare l'arresto per sottrazione di minore e sequestro di persona. Al momento, non è ancora chiaro se a pronunciarsi debbano essere i giudici catalani o quelli madrileni: la portata sovranazionale del caso potrebbe dirottare il procedimento nella capitale iberica.

