Andrea Guerrieri in finale a Lubiana | sfida contro Sebastian Gima per il titolo ITF

Andrea Guerrieri, talento emergente di Correggio tesserato per il Circolo Tennis Reggio Emilia, si prepara a scrivere un capitolo memorabile della sua carriera sportiva. In finale a Lubiana, affronta il 23enne rumeno Sebastian Gima nel prestigioso torneo ITF, dopo aver dimostrato grande grinta e determinazione. La sfida promette emozioni forti: riuscirĂ Guerrieri a conquistare il titolo e a coronare una settimana di successi? La risposta si svelerĂ oggi sul campo.

Andrea Guerrieri in finale a Lubiana. Il giocatore correggese, tesserato per il Circolo Tennis Reggio Emilia, si giocherĂ oggi il titolo nel torneo ITF sloveno contro il 23enne rumeno Sebastian Gima (683 del ranking ATP), provando a coronare una settimana giocata ad alto livello. Dopo il 6-2, 6-1 dell’esordio col croato Nikola Basic, "Guerro" ha avuto bisogno del terzo set per avere la meglio sul polacco Karol Filar (6-1, 3-6, 6-4), prima del duplice 6-4 nei quarti all’argentino Valentin Basel. In semifinale, invece, è arrivato un successo per ritiro sul transalpino Theo Papamalamis, dopo che Guerrieri aveva vinto il primo parziale col punteggio di 6-1 e si era aggiudicato il primo game del secondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Andrea Guerrieri in finale a Lubiana: sfida contro Sebastian Gima per il titolo ITF

