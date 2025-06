Ancora un altro sì | la citazione di Emiliano in barba al silenzio elettorale

Ancora un altro sì. Così, Michele Emiliano rompe il silenzio elettorale con una citazione di Fiorella Mannoia, invitando i suoi follower a votare in favore del referendum su lavoro e cittadinanza. Un gesto che ha suscitato reazioni e riflessioni, dimostrando come anche le parole più semplici possano diventare potenti strumenti di coinvolgimento politico. Al momento di depositare l'ultima scheda nell’urna, l’ex sindaco di Bari si è fatto riprendere davanti alle urne per un video che...

"Ancora un altro sì": recitando quattro parole di "Quello che le donne non dicono", celebre brano di Fiorella Mannoia, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha aggirato l'ostacolo del silenzio elettorale e suggerito ai follower quale posizione prendere rispetto al referendum su lavoro e cittadinanza. Al momento di depositare l'ultima scheda nell'urna, l'ex sindaco di Bari si è fatto riprendere davanti alle urne per un video che poi ha lanciato sui social. Una mossa, questa, che ha già attirato l'attenzione dei frequentatori della rete, che si domandano se sia lecita e se rispetti la legge che prevede che "nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Ancora un altro sì": la citazione di Emiliano in barba al silenzio elettorale

In questa notizia si parla di: Altro Emiliano Silenzio Elettorale

Emiliano precipita sul Resegone e muore: il suo cane abbaia e attira l’attenzione di un altro escursionista - Emiliano Margheriti, 44 anni, è deceduto precipitando dal Resegone, nel versante della Val Caldera. Il suo cane Niky, rimasto sul sentiero, ha attirato un altro escursionista con i latrati, che ha così assistito alla scena drammatica.

Referendum, Emiliano cita Fiorella Mannoia e aggira il silenzio elettorale: "Ancora un altro Sì" Partecipa alla discussione

Referendum, "ancora un altro sì": la citazione di Emiliano in barba al silenzio elettorale - "Ancora un altro sì": recitando quattro parole di "Quello che le donne non dicono", celebre brano di Fiorella Mannoia, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha aggirato l'ostacolo del ... Lo riporta iltempo.it

Referendum, Emiliano aggira il silenzio elettorale e cita Fiorella Mannoia: "Ancora un altro sì" - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video che lo ritrae mentre vota al referendum. Al momento di depositare l'ultima scheda nell'urna, l' ... Come scrive repubblica.it

Cala il silenzio elettorale: si vota per ballottaggio e referendum - È in programma domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. Sono chiamate alle urne tutte le città con più di 15mila abitanti in cui, al primo turno del ... Lo riporta trmtv.it