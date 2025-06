Anche una delegazione veronese del Pd presente a Roma per la manifestazione a sostegno di Gaza

Sabato 7 giugno, piazza San Giovanni a Roma si è animata con una grande folla di cittadini e delegazioni, tra cui quella veronese del PD, in solidarietà con Gaza. La manifestazione ha richiamato l'attenzione internazionale sulla drammatica crisi umanitaria e sulla richiesta di fine immediata dell'invasione israeliana, che da quasi due anni causa sofferenze indicibili. La voce collettiva si è levata forte, chiedendo giustizia e pace per la popolazione civile coinvolta in questa tragedia.

Sabato 7 giugno nel pomeriggio, piazza San Giovanni a Roma è stata teatro di un'importante manifestazione, con una grande folla riunitasi per chiedere la fine dell'invasione israeliana della Striscia di Gaza. L'occupazione, iniziata quasi due anni fa, ha già provocato (secondo le stime) almeno.

