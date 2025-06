Amici è amore tra due ex allieve? I forti messaggi social

Amici è amore tra due ex allieve: a distanza di quattro anni dalla loro avventura nel celebre talent show, due protagoniste dell’edizione 21 stanno facendo sognare i fan con messaggi social che parlano chiaro. Un rapporto speciale nato tra le sfide del palco e ora alimentato da parole sincere e emozioni condivise. Scopriamo insieme cosa stanno comunicando e il motivo di questa sorprendente rinascita sentimentale.

Due ex concorrenti dell’ edizione 21 di Amici tornano sotto i riflettori a distanza di quattro anni dalla loro partecipazione al celebre talent show di Maria De Filippi. Le due ragazze, eliminate prima del serale, stanno facendo parlare di sé per una serie di contenuti pubblicati sui social che hanno acceso il gossip su una loro presunta storia d’amore. Scopriamo cosa hanno scritto sui social e di chi stiamo parlando. Un rapporto speciale nato dopo Amici 21. Durante l’edizione 21 di Amici, né Flaza né Elisabetta Ivankovich riuscirono a conquistare il pubblico fino al serale. Flaza fu eliminata dopo una serie di provvedimenti disciplinari imposti da Lorella Cuccarini, mentre Elisabetta venne fatta uscire da Anna Pettinelli per mancanza di progressi artistici. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it