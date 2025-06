amerigo vespucci arriva a genova per la giornata della marina militare

L’iconico veliero Amerigo Vespucci sta arrivando a Genova, pronta ad incantare con la sua maestosa eleganza. Dopo quasi due anni di avventure e 50.000 miglia percorse in 32 Paesi, questa tappa segna il culmine di un tour mediterraneo che rappresenta un vero trionfo marittimo. Martedì, la città si prepara a celebrare la Giornata della Marina Militare con una cerimonia speciale alla presenza delle massime autorità. Un momento di orgoglio e di storia in mare e sulla terraferma.

L'Amerigo Vespucci è in viaggio verso Genova, dove è attesa martedì 10 giugno - la Giornata della Marina Militare - per la 18ma ed ultima tappa del tour Mediterraneo che chiude il giro del mondo dopo quasi due anni di navigazione, 50 mila miglia percorse in 32 Paesi di tutto il globo. Martedì è in programma la cerimonia di chiusura alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme con il ministro della Difesa Difesa Guido Crosetto, il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, e quello della Marina Militare, l'ammiraglio Enrico Credendino. Al suo arrivo, il capo dello Stato riceverà il saluto alla voce e passerà in rassegna lo schieramento in mare dei mezzi della Marina Militare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net