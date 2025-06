Amelia Romana spaccano la serratura del ristorante | è la sedicesima volta

In una Mestre ormai abituata a episodi di microcriminalità, Amelia Romana si trova nuovamente nel cuore di un'incresciosa scena: la sedicesima volta che il ristorante viene violato. Sono le 2.30 del mattino e, tra le telecamere e il silenzio inquietante, rimane da raccogliere le conseguenze di un gesto ormai quasi quotidiano. Ma questa volta, Amelia, non si fermerà qui...

«Sono le 2.30. Amelia Romana, Mestre. Città sicura. Siamo stati svegliati dall'allarme. Entriamo, ci sono le riprese delle telecamere e il solito personaggio con il viso coperto che viene a farmi visita. Ecco qua. Spaccata la porta. La polizia è appena andata via. E qui sono da solo a raccogliere.

