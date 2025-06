Amedeo Modigliani Fandango realizzerà un documentario sul genio livornese | riprese in città il 9 e 10 giugno

Amedeo Modigliani, il celebre pittore livornese amato in tutto il mondo, sarà protagonista di un nuovo affascinante documentario prodotto da Fandango, una delle case di produzione più rinomate in Italia. Le riprese sono previste per il 9 e 10 giugno nella suggestiva città natale dell'artista, lasciando intuire un viaggio tra arte e memoria. Sebbene i dettagli siano ancora riservati, l'annuncio ufficiale conferma che il progetto è ormai in cantiere, promettendo di svelare nuovi scorci sulla vita e il genio di Modigliani.

Amedeo Modigliani sarà il protagonista di un documentario prodotto da Fandango, famosa casa italiana cinematografica. Del progetto naturalmente si sa ancora pochissimo, ma quel che è certo è che è stato messo in cantiere. A dimostrazione c'è una delibera della giunta comunale di Livorno nella. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Amedeo Modigliani, Fandango realizzerà un documentario sul genio livornese: riprese in città il 9 e 10 giugno

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Amedeo Modigliani Documentario Fandango

Genio e sventura: in un film il ritratto del pittore livornese Amedeo Modigliani - In occasione della rassegna "I Volti allo Specchio della Città", il film dedicato al genio e alla sventura di Amedeo Modigliani offre un affascinante ritratto del celebre pittore livornese.

Un documentario per Amedeo Modigliani nel centenario della scomparsa. Arriva al cinema a marzo - Il docufilm, che fa parte della stagione 2020 del programma Grande Arte al Cinema, intende raccontare la vita e l’arte di Amedeo Modigliani (dalla formazione a livorno all’amore con Jeanne Hébuterne, ... Da finestresullarte.info

Documentario Amedeo Modigliani - Documentario su Amedeo Modigliani (Livorno, 1884 - Parigi, 1920), realizzato in occasione della mostra al Museo d'Arte Moderna della città di Lugano nel 1999. Dagli Archivi RSI, 1999. A cura di ... Segnala rsi.ch

Maledetto Modigliani - Maledetto Modigliani, film diretto da Valeria Parisi, è un documentario sull'artista che ... ripercorre la vita e la carriera artistica di Amedeo Modigliani, che, nonostante la sua breve ... Scrive comingsoon.it

Amedeo Modigliani spiegato da Claudio Strinati