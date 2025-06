Ambulanze al Teatro 4 Mori ma è solo un' esercitazione della Svs | il video

Sabato 7 e domenica 8 giugno, il teatro 4 Mori ha visto un suggestivo spettacolo di solidarietà e preparazione: l'esercitazione "SVS Rescue 2025". Volontari e mezzi di soccorso, distinguibili dai cartelli sui portelloni, hanno simulato interventi di emergenza per rafforzare le capacità di risposta. Un'ottima occasione per testare la prontezza e la collaborazione, dimostrando come la formazione sia fondamentale per salvare vite in situazioni reali.

Sabato 7 e domenica 8 giugno si è svolta l'esercitazione formativa e addestrativa "Svs Rescue 2025" che ha visto coinvolti i volontari della Società volontaria di soccorso. I mezzi di soccorso impegnati nelle simulazioni erano identificati da cartelli attaccati sui portelloni, con la scritta. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Ambulanze al Teatro 4 Mori, ma è solo un'esercitazione della Svs: il video

In questa notizia si parla di: Ambulanze Teatro Mori Esercitazione

Ambulanze, sirene e vigili del fuoco. Scatta la maxi esercitazione - Sirene spiegate, ambulanze, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale nel pomeriggio di ieri. Per fortuna era una esercitazione. Ha voluto festeggiare anche in questo modo la Sos Novate ... Segnala msn.com

Pompieri, sanitari, ambulanze e finti feriti. Esercitazione a Ronchi - Il personale coinvolto ha saputo solo all'ultimo momento il tipo di emergenza che sarebbe stata riprodotta Aquileia 2018: è questo il nome della simulazione di incidente aereo con esercitazione ... Secondo rainews.it