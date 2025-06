Ambrosini | Modric al Milan? Può aiutare i più giovani Su Tare dico…

Massimo Ambrosini, icona del Milan e ora commentatore, analizza l’arrivo di Modric al club rossonero con entusiasmo. Secondo lui, questa mossa può rappresentare un’opportunità straordinaria per i giovani talenti, che avranno la possibilità di imparare da uno dei migliori. Con il ritorno di Allegri e Tare, il Milan si prepara a un futuro ricco di sfide stimolanti e crescita, dove l’esperienza di Modric farà la differenza.

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni tra il futuro e l'arrivo di Massimiliano Allegri ed Igli Tare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ambrosini: “Modric al Milan? Può aiutare i più giovani. Su Tare dico…”

In questa notizia si parla di: Ambrosini Milan Tare Modric

Ambrosini: “Milan, Tare non risolve tutto. Se ha accettato …” - Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e ora opinionista per DAZN, commenta l'arrivo di Igli Tare nella società rossonera.

#Ambrosini al Festival Serie A: "Il #Milan ha fatto delle scelte logiche, #Tare è un uomo di calcio. #Modric può dare una mano. Ritorno al #Milan? Non ho avuto contatti diretti col Milan. Vediamo... Io oggi sono contento, poi è chiaro che il Milan è sempre il Mila Partecipa alla discussione

? #Ambrosini al Festival della #SerieA: “L’Italia non ha più talento individuale: servono nuove soluzioni.” Sul #Milan: “#Tare scelta logica. #Allegri? Perfetto per valorizzare i giocatori.” E sul futuro: “Il Milan è sempre il Milan…” #ACMilan #Italia #Modri Partecipa alla discussione

Il possibile ritorno al Milan e l'apporto di Tare e Modric: le parole di Ambrosini - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn.com scrive

Ambrosini promuove l’arrivo di Modric al Milan: "La sua presenza nello spogliatoio può fare la differenza" - Massimo Ambrosini , intervenuto al 'Festival della Serie A ' di Parma , ha parlato delle voci che lo vedrebbero coinvolto in un ritorno al Milan e dell’ipotesi Luka Modric in rossonero. 'Non ho avuto ... Come scrive informazione.it

Ambrosini promuove l'arrivo di Modric al Milan: "La sua sola presenza nello spogliatoio..." - Ambrosini promuove l'arrivo di Modric al Milan: 'La sua sola presenza nello spogliatoio...' Intervenuto ai microfoni dei media presenti al 'Festival della Serie A' di Parma, l'ex calciatore Massimo Am ... Come scrive informazione.it