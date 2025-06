Ambra Redaelli signora della musica | Gettiamo semi per i più giovani

Ambra Redaelli, signora della musica italiana, ci invita a seminare il futuro con passione e talento. La seconda stagione dell’Orchestra Sinfonica di Milano, ideata da Emmanuel Tjeknavorian, promette un palinsesto straordinario: 26 concerti sinfonici, 9 appuntamenti cameristici, debutti internazionali e grandi artisti come Rudolf Buchbinder e le sorelle Labèque. Un’occasione imperdibile per arricchire e ispirare le giovani generazioni, lasciando un’eredità musicale duratura.

La seconda stagione ideata da Emmanuel Tjeknavorian per l' Orchestra Sinfonica di Milano si annuncia potente e creativa. Direttore Musicale della Sinfonica, violinista e direttore d'orchestra dall'immane talento Tjeknavorian ha annunciato: 26 produzioni sinfoniche, 9 appuntamenti cameristici, debutti internazionali e grandi artisti fra cui Rudolf Buchbinder e Katia e Marielle Labèque. Appuntamenti preziosi nel panorama musicale europeo, imperdibili per i milanesi e non. Ambra Redaelli, presidente della Fondazione Sinfonica di Milano, racconta la nuova stagione. Un programma ricco. "Abbiamo lasciato carta bianca al maestro Tjeknavorian, sicuri che avrebbe fatto scelte intelligenti, di cuore sia per l'orchestra, il pubblico che conosce perfettamente.