Ambiente scienziati cinesi scoprono tecnologia per riproduzione coralli

Un sorprendente progresso scientifico apre nuove speranze per le barriere coralline minacciate dai cambiamenti climatici. Un team di scienziati dell’Università del Guangxi ha sviluppato una tecnologia innovativa per la riproduzione dei coralli, offrendo un'arma concreta contro la distruzione di questi ecosistemi vitali. Questo traguardo, annunciato in prossimità della Giornata Mondiale degli Oceani, potrebbe rivoluzionare la conservazione marina e salvare preziosi habitat marini.

(Adnkronos) – Speranza per le barriere coralline, minacciate dal cambiamento climatico globale. Un team di scienziati marini dell'Università del Guangxi ha raggiunto un traguardo straordinario nella conservazione dei coralli poco prima della Giornata Mondiale degli Oceani, che si celebra oggi. Al largo dell'isola di Weizhou, situata a 21 gradi di latitudine nord nella regione autonoma

