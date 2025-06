Amadeus slitta per la finale Sinner-Alcaraz ecco quando parte The Cage

Amadeus e Giulia Salemi sono pronti a sorprendere il pubblico con "The Cage", il nuovo show atteso con grande entusiasmo. Tuttavia, la partenza della trasmissione è temporaneamente rimandata: il prolungarsi del match tra Sinner e Alcaraz ha causato uno slittamento, che avverrà subito dopo la conclusione di questa emozionante sfida. Rimanete sintonizzati, perché lo spettacolo sta per iniziare!

Il nuovo programma condotto da Amadeus insieme a Giulia Salemi sarebbe dovuto partire domenica 8 giugno alle ore 20.30. La partenza slitterà a causa del prolungarsi del match tra Sinner e Alcaraz ed è prevista dopo la chiusura del match trasmesso sul Nove. 🔗 Leggi su Fanpage.it

