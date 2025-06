Alzano il sindaco tira le orecchie agli studenti | Abuso di alcol posti per disabili occupati e regole ignorate

Alzano Lombardo, 7 giugno – un ultimo giorno di scuola che dovrebbe essere di festa si trasforma in un episodio di caos, con comportamenti sconsiderati e regole ignorate. Il sindaco Camillo Bertocchi non ha esitato a intervenire, sui social, con parole dure, parlando di “fiducia tradita” e denunciando abusi come l’occupazione dei posti per disabili e l’abuso di alcol. Un richiamo forte a rispetto e responsabilità, affinché tali episodi non si ripetano.

Alzano Lombardo. Un ultimo giorno di scuola di festa, ma anche di caos, quello vissuto nella mattinata di sabato 7 giugno al liceo Amaldi di Alzano. La festa per la fine dell’anno si è trasformata in qualcosa di diverso. A farsi sentire è direttamente il sindaco, Camillo Bertocchi, che in un post di tirata d’orecchie agli studenti sui social ha parlato di “fiducia tradita” in riferimento al caos che c’è stato all’interno dell’istituto. “Abuso di alcol, regole ignorate, spazi per disabili occupati con parcheggio selvaggio di moto: non è questo il senso di una festa” scrive il primo cittadino. L’orario di termine delle lezioni era stato anticipato alle 11 per l’occasione, dopo la finale del torneo di pallavolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Alzano, il sindaco tira le orecchie agli studenti: “Abuso di alcol, posti per disabili occupati e regole ignorate”

