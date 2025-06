Altro che Gaza tutti in piazza contro l' Occidente Il commento di Arditti

Altro che Gaza: tutti in piazza contro l'Occidente, il commento di Arditti scuote il panorama politico e sociale. Gustoso weekend a sinistra, diviso tra il fervore per la manifestazione di Roma e il referendum di domenica, due eventi che sembrano distanti anni luce dalle vere questioni degli italiani. Ma quale impatto avranno queste operazioni sulla quotidianità ? Scopriamolo insieme, perché i riflessi di queste mobilitazioni potrebbero risuonare ben oltre i confini delle piazze.

Gustoso weekend a sinistra, diviso tra il sabato della manifestazione per Gaza e la domenica referendaria. Due giorni, due impegni, due operazioni a distanza siderale dalle vicende d'interesse concreto degli italiani. Cominciamo dalla manifestazione, che ha riunito a Roma migliaia di persone con due obiettivi ben precisi, uno di carattere internazionale e l'altro tutto italiano. Quello internazionale (ragionato o meno non importa) è riassumibile così: sgomberato il campo da tutte le dichiarazioni retoriche (pace, libertĂ e l'intero armamentario arcobaleno) resta la poderosa e tafazziana deriva antioccidentale, antieuropea ed anticristiana, che trova nel discorso di Rula Jebreal e nella centralitĂ della parola genocidio il suo senso compiuto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Altro che Gaza, tutti in piazza contro l'Occidente. Il commento di Arditti

In questa notizia si parla di: Altro Gaza Tutti Piazza

