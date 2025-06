Alta tensione a Los Angeles dopo i raid anti-immigrazione | arriva la guardia nazionale

L’atmosfera si fa sempre più tesa a Los Angeles, dove le proteste contro le recenti operazioni anti-immigrazione si sono intensificate, portando l’amministrazione Trump a inviare 2.000 truppe della Guardia Nazionale per garantire l’ordine. La decisione, annunciata ufficialmente, riflette la crescente preoccupazione per la sicurezza e il clima di scontro che sta scuotendo la città e l’intero paese. Riusciranno queste misure a calmare le acque?

Sale la tensione a Los Angeles, California. L’amministrazione Trump ha annunciato l’invio di 2.000 truppe della Guardia Nazionale per sedare le violente proteste contro gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) degli Stati Uniti, secondo una dichiarazione diffusa dal portavoce dell’amministrazione Leavitt su X. La decisione, formalizzata attraverso un Memorandum Presidenziale, è stata presa in risposta all’aumento degli attacchi contro gli agenti Ice e le forze dell’ordine federali impegnati in alcuni raid in città contro gli immigrati senza documenti. Trump manda la guardia nazionale a Los Angeles. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Alta tensione a Los Angeles dopo i raid anti-immigrazione: arriva la guardia nazionale

