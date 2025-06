Almanacco | Domenica 8 giugno | accadde oggi compleanni aforisma e santo del giorno

Benvenuti all'appuntamento di oggi con l'almanacco di domenica 8 giugno: un giorno ricco di storia, celebrazioni e ispirazioni. Tra compleanni, eventi accaduti e il santo del giorno, scopriremo le curiosità più affascinanti di questa data. Lasciatevi coinvolgere dall'aforisma di Giugno di Ann Mc Gough, che ci invita a riscoprire la meraviglia della natura e dei momenti semplici. Prepariamoci a vivere questa giornata con entusiasmo e consapevolezza.

L'8 giugno è il 159º giorno del calendario gregoriano (il 160º negli anni bisestili). Mancano 206 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Clodolfo di Metz, vescovo. Aforisma di Giugno Il glicine mi ha svegliato stamattina e c’era tutto giugno nel giardino. (Ann Mc Gough). 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Almanacco | Domenica 8 giugno: accadde oggi, compleanni, aforisma e santo del giorno

