All' una di notte uccide il coinquilino a pugni | così è scattato il pestaggio

Nelle oscure ore della notte, un tragico episodio scuote la tranquilla routine di Bresso: un uomo uccide il coinquilino a pugni, scatenando un violento pestaggio. Tra tappetini neri all’ingresso, ciabatte infradito e inferriate, si cela un angolo di vita spesso invisibile agli occhi dei più. Un mondo a parte, fatto di facce anonime e storie nascoste, emergono ora in tutta la loro drammatica realtà.

Il tappetino nero all’ingresso, le ciabatte infradito accanto, l’inferriata sulla porta, proprio a due passi dal locale con i bidoni della spazzatura messi uno accanto all’altro. Da tempo quell’ufficio nel seminterrato della palazzina di via don Vercesi a Bresso, vicino al Parco Nord, era un mondo a parte rispetto all’edificio ordinato. Ed era occupato da immigrati. Facce anonime che andavano e venivano indisturbate da quell’alloggio usato come appartamento. Venerdì notte scoppia una lite furibonda. Le urla arrivano fino alle case vicine. A un certo punto un ragazzo corre in strada, l’espressione sconvolta, in una mano stringe il telefonino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - All'una di notte uccide il coinquilino a pugni: così è scattato il pestaggio

In questa notizia si parla di: Notte Uccide Coinquilino Pugni

Tragedia a Bresso, lite tra coinquilini finisce male: ucciso a pugni in faccia un 44enne - Omicidio a Bresso (Milano): un uomo di 44 anni è stato ucciso da un coinquilino dopo una violenta lite in casa ... Come scrive notizie.it

Bresso, uccide a pugni il coinquilino - Prima la segnalazione della lite, poi il ritrovamento del cadavere all’interno dell’appartamento. È quanto successo ieri notte a Bresso, nel Milanese, dove i carabinieri di Sesto San Giovanni, interve ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Bresso, ucciso a calci e pugni dal coinquilino, il testimone: «Ho sentito un tonfo secco in piena notte. Poi i soccorsi» - Si sta affacciati alle finestre del condominio, dove è stato ucciso Abdullatif. O si resta per ore sui balconi che si affacciano sulla strada. A seguire con gli occhi il viavai di carabinieri… Leggi ... Come scrive informazione.it