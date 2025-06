Allez Jannik! Sinner contro Alcaraz per il Roland Garros 2025 Storica prima finale tra i due

Il sipario si apre su una storica prima finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due stelle emergenti del tennis mondiale. Sul palco del prestigioso Court Philippe Chatrier a Parigi, si sfidano per il Roland Garros 2025, un traguardo che segna una nuova era di emozioni e rivalità incandescenti. Un duello che promette di entrare nella storia, lasciando il segno nel cuore degli appassionati di tutto il mondo. La sfida è l’inizio di un capitolo indimenticabile.

Jannik Sinner da una parte, Carlos Alcaraz dall’altra. L’attesa è di quelle spasmodiche, e non solo in Italia. Per la prima volta, infatti, i due grandi rivali della nuova era del tennis moderno si affrontano in finale. Teatro: Court Philippe Chatrier, Parigi. In palio c’è il Roland Garros, il secondo Slam dell’anno, per quello che sarà un momento molto particolare. I due, infatti, hanno vinto tutti gli Slam in cui si sono presentati all’ultimo atto. Tradotto: uno dei due dovrà per forza perdere la prima finale quest’oggi. Il tutto in una domenica tutta italiana, stante anche la presenza nella mattina di Sara Errani e Jasmine Paolini nella finale di doppio. 🔗 Leggi su Oasport.it