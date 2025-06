Allenatore ancora tanti dubbi Continua il casting per la panchina

L’attesa per il nuovo allenatore infiamma il mondo del calcio, tra dubbi e trattative ancora in corso. Filippo Inzaghi rimane ufficialmente alla guida del Pisa, mentre il casting per la panchina continua a muoversi silenziosamente tra trattative con il Palermo e altre opzioni emergenti. La soluzione definitiva si fa desiderare, ma la società non si ferma: il futuro si costruisce oggi, e il nome del nuovo tecnico potrebbe sorprenderti. Restate sintonizzati, perché presto scopriremo come andrà a finire.

Al momento niente ancora sempre muoversi. Al momento in cui stiamo scrivendo Filippo Inzaghi continua a essere, contratto alla mano, l’allenatore del Pisa. Prosegue la trattativa con il Palermo (ma durerà all’infinito?) Nonostante le dichiarazioni di Corrado in occasione dei calendari, secondo cui Inzaghi ufficialmente ancora non avrebbe annunciato il suo futuro. Ma come sappiamo, la società guarda in avanti. In gran segreto proseguono i casting verso la nomina del nuovo tecnico, i quali sembrano ormai essere giunti verso la fine. Cancelliamo dal taccuino della dirigenza del Pisa il nome di Zanetti, profilo gradito, ma che resterà sulla panchina del Verona dopo l’incontro avvenuto con la società. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allenatore, ancora tanti dubbi. Continua il casting per la panchina

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Allenatore Continua Casting Tanti

Roma, nessun contatto con Sarri: continua il mistero sul nuovo allenatore - Roma senza contatto con Sarri, il mistero sull’identità del nuovo allenatore si intensifica. Con il tempo che stringe e il campionato ormai alle battute finali, il club resta in silenzio, alimentando speculazioni e attese.

Continua il casting allenatore: spunta anche Thiago Motta nel caso che Allegri e Italiano sfumassero Vertice con la Roma: trattativa in corso per lo scambio Saelemaekers-Abraham, poi si deciderà il futuro di Camarda #edicolarossonera ? Partecipa alla discussione

#Juventus, continua il casting per la panchina: quattro allenatori sono in corsa,restano sul tavolo i nomi di #Pioli e #Mancini, ma la filosofia analitica di #Comolli potrebbe portare a soluzioni meno scontate come #Silva (Fulham) e #Genesio (Lilla) Partecipa alla discussione

Allenatore, ancora tanti dubbi. Continua il casting per la panchina - Al momento niente ancora sempre muoversi. Al momento in cui stiamo scrivendo Filippo Inzaghi continua a essere, contratto alla ... Si legge su lanazione.it

Chi sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta dopo Gasperini: in lista ora sono rimasti tre nomi - L’Atalanta è pronta a scegliere il suo nuovo allenatore dopo Gasperini. Decisione che il club prenderà tra 24-48 ore scegliendo tra gli ultimi tre nomi rimasti in lista. Riporta fanpage.it

Nuovo allenatore Torres: qual è la situazione di Massimo Donati? - Perso al momento l’obiettivo numero uno che portava al nome di Andrea Chiappella, tentato fortemente dal progetto Entella in Serie B ma anche da tantissime squadre di Serie C, la Torres continua il ca ... Si legge su msn.com

SERIE C | Foggia continua il casting per il nuovo allenatore: tanti profili sondati, ecco i nomi