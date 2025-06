Allenamento Inter domani la prima di Chivu ad Appiano Gentile | ecco l’orario della ripresa dei lavori

Domani si apre un nuovo capitolo per l'Inter: alle 10:00 alla Pinetina, Cristián Chivu terrà il suo primo allenamento ufficiale con i nerazzurri. È una giornata cruciale che segna l'inizio di una nuova era, con la possibile formalizzazione del suo passaggio dall Parma. Se tutte le procedure saranno concluse in tempo, i tifosi interisti potranno presto accogliere con entusiasmo questa promettente rinascita.

alla Pinetina per i nerazzurri. È previsto per domani il primo allenamento di Cristian Chivu alla guida dell' Inter. Sempre domani dovrebbe arrivare la separazione contrattuale del tecnico dal Parma e l'annuncio del suo passaggio all'Inter. Qualora tutte le pratiche burocratiche saranno espletate nei giusti tempi, l'allenatore romeno guiderà la seduta ad Appiano Gentile alle ore 16. Attesi i giocatori nerazzurri non impegnati con le rispettive nazionali. A riferirlo è il giornalista Simone Togna su X.

In questa notizia si parla di: Inter Chivu Allenamento Prima

