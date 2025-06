Alle Poste ci sono meno precari Nel 2025 stabilizzati 191 lavoratori

Nel 2025, Poste Italiane rafforza il suo impegno nella stabilizzazione dei lavoratori, con 191 precari ormai stabilizzati, e dimostra come ogni euro investito generi tre volte tanto in valore economico per il Sistema Paese. Le attività dell’azienda nelle regioni di Emilia-Romagna e Marche continuano a creare un impatto positivo, contribuendo allo sviluppo locale e rafforzando il ruolo strategico delle poste nel tessuto economico italiano. Un esempio concreto di crescita e responsabilità .

Un euro speso da Poste Italiane per l'acquisto di beni e servizi genera un valore economico per il Sistema Paese pari a tre euro in termini di valore della produzione, i cui effetti sono tangibili sul territorio. Lo spiega una nota dell'azienda. "Le attività di Poste Italiane, nell'area di Emilia-Romagna e Marche – sottolinea ancora la nota –, hanno generato nel 2024 impatti positivi (diretti, indiretti e indotti) per oltre 200 milioni di euro sul prodotto interno lordo, con circa 4.300 posti di lavoro e oltre 110 milioni di reddito distribuiti ai lavoratori impegnati nel sistema economico del territorio.

