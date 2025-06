Allarme INPS i rimborsi slittano di un anno | Dovrete stringere i denti | lavoratori e pensionati distrutti dall’annuncio

Allarme INPS: i rimborsi fiscali slittano di un anno, un duro colpo per lavoratori e pensionati già provati. Le famiglie, che attendevano con trepidazione queste somme per affrontare spese estive, dovranno stringere i denti. Ogni anno, milioni di contribuenti italiani sperano nei rimborsi del modello 730, fondamentali per il budget familiare. Questo credito, derivante dal ricalcolo delle imposte, rappresenta un sollievo economico irrinunciabile. La situazione si fa ancora più critica: cosa ci riserverà il futuro?

Un duro colpo per le famiglie che aspettano questi soldi per potersi concedere qualche spesa extra in estate. Ogni anno milioni di contribuenti italiani attendono con trepidazione l’arrivo dei rimborsi fiscali derivanti dalla dichiarazione dei redditi, in particolare dal modello 730. Si tratta di somme che derivano dal ricalcolo delle imposte dovute, dopo l’applicazione di detrazioni e deduzioni previste dalla normativa fiscale. Un credito che può fare la differenza in un contesto economico complicato come quello attuale, soprattutto per chi si trova in difficoltà. Il momento in cui arriva il rimborso del 730 dipende da diversi fattori, in primis dalla data in cui è stato trasmesso il modello e dalla presenza o meno di un sostituto d’imposta. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Allarme INPS, i rimborsi slittano di un anno | “Dovrete stringere i denti”: lavoratori e pensionati distrutti dall’annuncio

In questa notizia si parla di: Rimborsi Anno Allarme Inps

Cosa c’è dietro al crollo dei rimborsi ai pendolari Trenord: da 2,4 milioni a 76 mila euro in un anno - Il crollo dei rimborsi ai pendolari Trenord, passato da 24 milioni a soli 76 mila euro in un anno, solleva dubbi sulle motivazioni di questa drastica riduzione.

Arriva un sms e perdi i dati del tuo conto: come funziona la truffa dei falsi rimborsi INPS L'allarme è stato lanciato dall'istituto, sempre più utenti stanno ricevendo messaggi e mail a nome dell'INPS. Partecipa alla discussione

Arriva un sms e perdi i dati del tuo conto: come funziona la truffa dei falsi rimborsi INPS - L’allarme è stato lanciato dall’istituto, sempre più utenti stanno ricevendo messaggi e mail a nome dell’INPS. Questa è l’esca della truffa, chi clicca sul link rischia di perdere l’accesso al conto. fanpage.it scrive

È allarme truffe digitali. Ecco i finti messaggi Inps, “trappole per rubare dati” - L’istituto ora mette in guardia tutti i cittadini sulla ricezione di mail e sms. Al via una campagna dedicata alla prevenzione: il vademecum per difendersi ... Come scrive msn.com

Allarme INPS: i pensionati resteranno 7 mesi senza assegno pensionistico, ecco da quando - Novità positive? Be’, non proprio… Da quest’anno, e per chi matura il diritto a quota 103 entro il 31 dicembre 2024, cambieranno i tempi di attesa del primo assegno INPS. In meglio o in peggio? blitzquotidiano.it scrive