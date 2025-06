Alla Feltrinelli di piazza dei Martiri presentazione del libro Non smetterò mai di cercarti di Chiara Tramontano

Un’esperienza imperdibile per gli amanti della letteratura e delle emozioni autentiche. Lunedì 9 giugno alle ore 18.00, presso la Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli, Chiara Tramontano svelerà i segreti del suo ultimo romanzo "Non smetterò mai di cercarti", edito da Cairo. Moderata dalla giornalista Chiara Marasca del Corriere del Mezzogiorno, questa presentazione promette di coinvolgere e emozionare il pubblico, lasciando un’impronta indelebile nel cuore degli spettatori.

Chiara Tramontano, sorella di Giulia, alla Feltrinelli con il libro "Non smetterò mai di cercarti"

