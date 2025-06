Alessandro Cecchi Paone | Dopo il coming out mi chiamò Berlusconi Mia moglie è stata testimone dell’unione con Simone Spero di essere riconosciuto come padre di sua figlia

Alessandro Cecchi Paone, protagonista di un percorso sincero e coraggioso, rivela nel suo nuovo libro le tappe più intime della sua scoperta di sé. Dopo aver fatto coming out e aver ricevuto un messaggio da Berlusconi, il divulgatore si apre senza filtri, raccontando anche il ruolo di sua moglie come testimone di un’unione speciale con Simone. In questa intervista, ci svela le sue emozioni più profonde, spingendoci a riflettere sulla vera essenza dell’autenticità.

Nel suo nuovo libro, il divulgatore ripercorre le tappe del suo percorso di scoperta sessuale ed emotiva e, in questa intervista, non ha paura di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alessandro Cecchi Paone: «Dopo il coming out, mi chiamò Berlusconi. Mia moglie è stata testimone dell’unione con Simone. Spero di essere riconosciuto come padre di sua figlia»

