alert system propaganda a cascina lite sindaco lega

Un messaggio registrato dal Comune di Cascina, che fornisce istruzioni sul voto e sulla duplicazione della tessera elettorale, ha suscitato sorpresa e perplessità. Elena Meini, capogruppo Lega in consiglio regionale e consigliera comunale, denuncia questa iniziativa, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sulla comunicazione istituzionale. È fondamentale approfondire la questione e capire se si tratta di un'operazione regolare o di un potenziale strumento di propaganda.

"Sono rimasta sorpresa e ho dovuto riascoltare il messaggio, proveniente dal Comune di Cascina (Pisa), in cui una voce registrata dava precise indicazioni, diciamo così organizzative, in vista del voto per i referendum, ricordando cosa serva per andare a votare e specificando dove fare un eventuale duplicato della tessera elettorale". Lo denuncia Elena Meini, capogruppo della Lega in consiglio regionale (e consigliera comunale a Cascina) parlando di "un uso improprio dell'Alert System dell'amministrazione comunale" conla telefonata arrivata anche a chi non è residente nel Comune. Il sistema,, precisa Meini "ha una naturale funzione, sì informativa, ma non certo per questo contesto referendario.