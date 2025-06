"In occasione dei referendum popolari abrogativi, i seggi saranno aperti domani, dalle 7 alle 23, e lunedì dalle 7 alle 15. E' necessario presentarsi al seggio con la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento. E' possibile ritirare un duplicato della tessera elettorale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Alert pubblico per il referendum, per FdI è "uso improprio", il sindaco: "A destra lo hanno usato per gli auguri"