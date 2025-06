Alcolici da asporto Stop alla vendita

In un impegno deciso per garantire sicurezza e tranquillità, il Comune di San Giuliano ha imposto uno stop alla vendita di alcolici da asporto in bottiglie di vetro e lattine, dalle 20 alle 7. Questa misura mira a prevenire comportamenti disordinati e preservare il decoro urbano. Per i trasgressori, previste multe salate fino a 450 euro. Un passo importante verso una comunità più sicura e armoniosa, che necessita della collaborazione di tutti.

Stop alla vendita di alcolici da asporto, in bottiglie di vetro e lattine, dalle 20 alle 7 in tutti gli esercizi commerciali e artigianali di San Giuliano con una superficie fino a 250 metri quadrati. Per i trasgressori, in arrivo multe da 450 euro. Giro di vite del Comune per contrastare gli episodi di degrado e disturbo alle quiete pubblica spesso legati a gruppi di persone che, radunandosi in strada con una nutrita scorta di bottiglie di birra o vino, fanno schiamazzi fino a tarda ora e abbandonano rifiuti negli spazi pubblici. Il provvedimento anti- movida deriva da una modifica all’articolo 57 del regolamento di polizia urbana, che è stata approvata durante l’ultimo consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alcolici da asporto. Stop alla vendita

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Alcolici Asporto Stop Vendita

Ordinanza Stop alla vendita di alcolici - Nello specifico, il divieto di vendita e vendita per asporto da parte di chi è abilitato alla somministrazione di alcolici di qualunque gradazione sarà valido ogni giorno, dalle 21 alle 6 fino ... Si legge su lanazione.it

Stop vendita bevande da asporto in occasione partite Cagliari - Divieto temporaneo di vendita per asporto di alcolici e non alcolici in occasione delle partite del Cagliari Calcio Con l'ordinanza, il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda ha disposto, a partire da ... Segnala ansa.it

Inter-Atletico Madrid: stop alla vendita di alcolici. Ecco dove e quando - nonché la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza inibirne l'ordinario consumo con servizio al tavolo, nelle seguenti zone: Piazza San ... Si legge su ilgiorno.it

STOP ALLA VENDITA PER ASPORTO DI ALCOLICI: «L’ORDINANZA FUNZIONA» | 06/03/2021