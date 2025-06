Alcaraz vince il Roland Garros Sinner ko al super tie-break

Carlos Alcaraz conquista il secondo titolo a Parigi, dominando una finale epica contro Jannik Sinner. Dopo oltre cinque ore di battaglia, il tennista spagnolo si impone in un match ricco di emozioni e colpi incredibili, culminato con un super tie-break decisivo. Questa vittoria consacra Alcaraz come uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale, segnando un’altra pagina memorabile della storia del Roland Garros. Un trionfo che rimarrà impresso nei cuori degli appassionati.

PARIGI (FRANCIA) - Carlos Alcaraz batte Jannik Sinner nella finale del Roland Garros 2025. 4-6 6-7(4) 6-4 7-6(3) 7-6 (2), in 5h29' di gioco, il punteggio in favore del tennista spagnolo, che difende il titolo della passata stagione e trionfa a Parigi per la seconda volta in carriera. Quinto Slam per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Alcaraz vince il Roland Garros, Sinner ko al super tie-break

In questa notizia si parla di: Alcaraz Roland Garros Sinner

Roland Garros 2025, Musetti si ritira in semifinale: vince Alcaraz - Un duello emozionante tra talento e tenacia, ma il sogno di Musetti al Roland Garros 2025 si interrompe prematuramente a causa di un infortunio.

Carlos Alcaraz ha vinto il torneo del Roland Garros battendo in rimonta Jannik Sinner in cinque set, col punteggio di 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2025/06/08/alcaraz-vince-al-roland-garros.-sinner-battuto-al-super-tie-brea Partecipa alla discussione

Bisogna prendere atto che Alcaraz al momento è più forte, specie sulla terra rossa. A Sinner manca ancora la resistenza per vincere match tirati come questi. Ma arriveranno. Per ora sempre e solo forza Sinner #RolandGarros @janniksin Partecipa alla discussione

Sinner sfiora il Roland-Garros: Carlos Alcaraz rimonta e vince a Parigi per la seconda volta consecutiva - Jannik Sinner sfiora con un dito il sogno del Roland-Garros ma dopo oltre 5 ore di partita deve arrendersi alla forza strardinaria di Carlos Alcaraz, mentale ancor più che fisica e tecnica. Riporta msn.com

Alcaraz campione del Roland Garros: sale a 5 Slam, Sinner resta a 3. La classifica aggiornata - Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Il calendario annuale del tennis mondiale è scandito da questi quattro punti cardinali, tornei con maggior seguito e che assegnano ... Come scrive msn.com

Roland Garros, la finale è già nella storia del tennis: Alcaraz sconfigge Sinner dopo 5 ore e 29 minuti - Per Alcaraz si tratta del quinto Slam in carriera. Sfuma invece per l'Italia la possibilità di vincere il torneo del Roland Garros, titolo che manca dal 1976 ... Lo riporta ilsecoloxix.it