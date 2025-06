Alcaraz vince il Roland Garros al super tie-break con Sinner | match di oltre 5 ore

Carlos Alcaraz allunga a cinque la striscia di vittorie a Roland Garros, conquistando il titolo in un match epico di oltre cinque ore contro Sinner, deciso al super tie-break. Un'impresa che ha scritto un nuovo capitolo nel tennis mondiale, lasciando tutti con il fiato sospeso. La sfida tra i due campioni non è solo una battaglia sportiva, ma un duello di cuore e volontà, destinato a entrare nella storia.

"Sei sicuramente l'uomo da battere a Parigi": in quelle parole alla premiazione finale del Foro Italico pregustava già la vendetta sportiva. Jannik Sinner sapeva che per vincere all'ombra della Tour Eiffel bisognava passare da questa sfida. "Non è tempo per noi", cantava Ligabue. E forse nello sguardo finale, spento, dell'italiano verso il suo angolo risuonano in mente proprio queste parole. Carlos Alcaraz allunga a cinque la striscia di vittorie consecutive su Sinner e si laurea campione del Roland Garros per il secondo anno consecutivo grazie a una "remuntada" impensabile alla fine del secondo set.