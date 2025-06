Alcaraz trionfa al Roland Garros Sinner spreca 3 match point e si arrende dopo oltre 5 ore di battaglia epica 6-4 7-6 4-6 6-7 6-7

Una finale di Roland Garros mozzafiato, con Alcaraz che sfiora il trionfo e Sinner che lotta fino all'ultimo respiro. Dopo oltre cinque ore di battaglia, il tennista spagnolo si impone nel super tiebreak, aggiungendo un capitolo epico alla storia del tennis parigino. È stata una sfida che ha tenuto tutti col fiato sospeso, dimostrando ancora una volta che il grande sport è fatta di emozioni e imprevedibilità.

Sinner battuto in finale infinita al Roland Garros, Alcaraz trionfa al quinto set - (Adnkronos) - Jannik Sinner sconfitto da Carlos Alcaraz in finale al Roland Garros 2025. L'azzurro, numero 1 del mondo, spreca 3 match match e cede allo spagnolo, numero 2 del mondo, che rimonta e vin ... Da msn.com

Sinner si fa rimontare e perde la finale del Roland Garros più lunga di sempre. Trionfa Alcaraz in 5 set al super tie break - Dopo il titolo nel doppio femminile per la coppia formata da Jasmine Paolini e da Sara Errani non è riuscita quella che sarebbe stata una storica doppietta italiana. Scrive calciomercato.com

Sinner sfiora il Roland-Garros: Carlos Alcaraz rimonta e vince a Parigi per la seconda volta consecutiva - Jannik Sinner sfiora con un dito il sogno del Roland-Garros ma dopo oltre 5 ore di partita deve arrendersi alla forza strardinaria di Carlos Alcaraz, mentale ancor più che fisica e tecnica. Da ilmessaggero.it