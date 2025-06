Alcaraz trionfa al Roland Garros Peccato per quei tre match point sprecati da Sinner

Alcaraz conquista il Roland Garros, un trionfo sfiorato per Sinner che, con tre match point, aveva l’opportunità di scrivere la storia. La partita è stata un’epopea di emozioni, dove il tennis si è rivelato imprevedibile e difficile da domare. Alla fine, dopo quasi cinque ore di battaglia, il giovane spagnolo ha alzato il trofeo, dimostrando che nel tennis, come nella vita, non bisogna mai arrendersi fino all’ultimo punto.

E' arrivato a un soffio dal trionfo al Roland Garros Jannick Sinner, ma si è fermato sui tre match-ball avuti sul 5-3 del quarto set. Aveva un parziale di 15 punti a 1 e Alcaraz sembrava sul punto di cedere. Ma il tennis è lo sport del diavolo e non è mai finita finchè non è finita e così alla fine di una battaglia di quasi 5 ore Carlos Alcaraz vince gli Internazionali di Francia rimontando da due set a zero e facendo così il bis degli Internazionali d'Italia. Anche al Foro Italico lo spagnolo aveva battuto il nostro campione, ma stavolta la partita è stata molto più equilibrata e l'impressione è che Sinner abbia avuto un calo fisico mentre lo spagnolo ha dimostrato una preparazione atletica eccezionale.

