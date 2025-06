Alcaraz-Sinner la finale alle 15 | dove vederla e quanto guadagna chi vince

Il duello tra Alcaraz e Sinner nella finale delle 15 promette scintille: dove vederla, quanto si può vincere e le sfide storiche che li confrontano con i grandi del passato, come Federer, Nadal e Djokovic. Questa storica sfida segna un nuovo capitolo nel tennis mondiale, lasciandoci con il fiato sospeso. Ma cosa significa davvero questa finale per i due talenti emergenti? Scopriamolo insieme.

Il numero uno e numero due del tennis mondiale si giocano per la prima volta una finale Slam: quali sono i precedenti e i paragoni con Federer, Nadal e Djokovic. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Alcaraz-Sinner, la finale alle 15: dove vederla e quanto guadagna chi vince

