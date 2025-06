Alcaraz-Sinner il trionfo del fair play | si arbitrano da soli i punti contestati durante la finale

Nel cuore di una finale mozzafiato, Alcaraz e Sinner dimostrano che il vero vincitore è il fair play. Con decisioni importanti messe in discussione, i due campioni si autoregolano, ribaltando a loro favore le controversie e dimostrando che l’onestà e il rispetto sono la vera vittoria dello sport. Un esempio che rimarrà nella storia del tennis.

Due gli episodi durante la finale che hanno visto lo spagnolo e l'azzurro ribaltare a loro sfavore le decisioni dell'arbitro.

