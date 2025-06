alcaraz sinner e una finale del roland garros storica

attesa e il sogno di un’eventuale vittoria italiana, ma questa finale rimarrà impressa come un’epica battaglia di coraggio e determinazione. Un match che ha scritto nuove pagine nella storia del tennis, lasciando tutti con il fiato sospeso. La sfida tra Alcaraz e Sinner è stata molto più di un semplice incontro: un vero e proprio spettacolo di passione e talento che resterà a lungo nelle menti degli appassionati.

Purtroppo per Jannik Sinner non è andata bene. E farà male, questo è poco ma sicuro, perché ci è stato vicino, poi se l'è vista sfuggire dalle mani, l'ha quasi ripresa e poi il tie-break lungo del quinto set ha visto Carlos Alcaraz semplicemente andare via. Ma queste 5 ore e 29 minuti difficilmente saranno dimenticate da chiunque le ha vissute, nel bene o nel male o a seconda di come la si vede. In Italia, naturalmente, resterà la grande amarezza. Il tutto in una finale del Roland Garros che a buon diritto si può definire storica, con le sue 5 ore e 29 minuti. E non è stata una lunghezza tale perché i due avevano stili non esattamente d'attacco, no: i due si sono presi ragionevolmente a mazzate durissime per larga parte del tempo.