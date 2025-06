Alcaraz e Sinner trasformano il tennis in un poema Ma lo firma solo Carlos | va a lui il Roland Garros

Alcaraz e Sinner hanno scritto un'epopea tennistica, trasformando ogni scambio in un vero e proprio poema sportivo. Due talenti, un palco da sogno e una sfida durata cinque ore e mezza, culminata con un trionfo che porta il nome di Carlos. La loro battaglia resterà nella storia: un capolavoro di passione, resistenza e genialità, confermando che nel tennis, come nella vita, la vera vittoria è firmata dal cuore. E a Roland Garros, va a lui.

È durata 5 ore e mezzo la battaglia combattuta sul campo Philippe-Chatrier dai due più forti tennisti dell’ultima generazione. Alla fine l’ha spuntata la fantasia e la migliore tenuta atletica di Carlos Alcaraz. La svolta al quarto set quando Sinner, in vantaggio per 4-3 e al servizio, subisce il break e accusa un primo calo fisico. Sul taccuino del cronista esaurito lo spazio per raccontare le gesta epiche, i colpi geniali di Alcaraz, i traccianti geometrici di Sinner, le demi-volée dello spagnolo e i lungo linea in back dell’italiano L'articolo Alcaraz e Sinner trasformano il tennis in un poema. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alcaraz e Sinner trasformano il tennis in un poema. Ma lo firma solo Carlos: va a lui il Roland Garros

