Alcaraz Conquista il Roland Garros Sconfitto Sinner dopo oltre 5 ore di gioco

Alcaraz conquista il Roland Garros 2025 in una finale leggendaria contro Jannik Sinner, dopo più di cinque ore di battaglia epica. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, ha visto Sinner partire forte e mettere in crisi il campione in carica. Ma alla fine, la determinazione e il talento di Alcaraz hanno prevalso in un match che resterà nella storia del tennis. L’attesa ora si sposta verso le prossime sfide di questo straordinario torneo.

Carlos Alcaraz ha conquistato la vittoria al Roland Garros 2025 in una finale epica contro Jannik Sinner, battendolo con il punteggio di 6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 7-6 dopo oltre 5 ore di gioco intensa e combattuta La partita è stata un susseguirsi di emozioni e colpi di scena, con Sinner che ha iniziato forte aggiudicandosi .

