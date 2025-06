Alcaraz ammette | Oggi il pubblico è stato fondamentale Jannik esempio qui vincerà tante volte

Carlos Alcaraz celebra il suo trionfo a Parigi, riconoscendo l’importanza del pubblico e l’eccellente livello di Jannik Sinner. Con il secondo titolo slam consecutivo, lo spagnolo dimostra di essere un grande campione, ma non manca di elogiare il suo avversario: “Il tuo livello è straordinario”. L’emozione e il rispetto tra i protagonisti rendono questo torneo un vero spettacolo di sportività e talento.

