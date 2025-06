Albano torna a cantare in Russia nel Concerto per la Pace | si esibirà il 20 giugno a San Pietroburgo

Dopo un lungo periodo di silenzio, Albano torna a incantare il pubblico russo nel “Concerto per la Pace” a San Pietroburgo il 20 giugno. Amato e rispettato in Russia, l’artista italiano ha scelto di partecipare a questo evento simbolico, dimostrando il suo impegno per la speranza e l’unità. Una scelta che segna un nuovo capitolo nella sua carriera e un messaggio forte di solidarietà.

Albano è probabilmente l'italiano più amato in Russia e più volte ha dichiarato di aver conosciuto Vladimir Putin, ma negli ultimi due anni si è rifiutato di tornare nel paese "invasore" dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Albano torna a cantare in Russia nel “Concerto per la Pace”: si esibirà il 20 giugno a San Pietroburgo

