Albano Carrisi torna a cantare in Russia nel Concerto per la Pace | si esibirà il 20 giugno a San Pietroburgo

Dopo un lungo periodo di silenzio, Albano Carrisi torna a incantare il pubblico russo con il suo canto, partecipando al “Concerto per la Pace” il 20 giugno a San Pietroburgo. Amato in Russia come pochi altri artisti italiani, Albano ha affrontato con coraggio le controversie politiche, scegliendo di esibirsi per promuovere un messaggio di speranza e unità. La sua presenza sarà certamente un segnale potente di solidarietà e pace.

Al Bano è probabilmente l'italiano più amato in Russia e più volte ha dichiarato di aver conosciuto Vladimir Putin, ma negli ultimi due anni si è rifiutato di tornare nel paese "invasore" dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Albano Carrisi torna a cantare in Russia nel “Concerto per la Pace”: si esibirà il 20 giugno a San Pietroburgo

Albano torna a cantare in Russia nel “Concerto per la Pace”: si esibirà il 20 giugno a San Pietroburgo - Dopo un lungo periodo di silenzio, Albano torna a incantare il pubblico russo nel “Concerto per la Pace” a San Pietroburgo il 20 giugno.

Al Bano torna a esibirsi in Russia: quando e con chi canterà - Il cantante, accompagnato da un'altra artista italiana, terrà un concerto a San Pietroburgo (Russia): c'è la data. "Sono amico di coloro che percepiscono la bellezza del sostantivo pace" ... Lo riporta msn.com

Albano Carrisi, annullati i concerti in Russia: «Ho cambiato idea su Putin. Deve stare attento alla sua vita» - Al Bano Carrisi torna a partlare della ... non si può cantare quando qualcuno viene ucciso». Albano ha precisato a proposito della situazione in Russia: «Lì c’è un capo che detta legge ... ilmattino.it scrive

Albano Carrisi (Al Bano) - Il cantante di Cellino San Marco torna a parlare del collega e della partecipazione - poi annullata - al Festival patriottico del Cremlino: "In Russia non vado finchè non c'è pace" ... Riporta ilgiornale.it