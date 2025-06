Alacarz è il re di Parigi | piega Sinner e trionfa al Roland Garros dopo una partita infinita

Alacaraz conquista Parigi con un'impresa leggendaria, piegando Sinner in una battaglia epica durata cinque ore e mezza. Un match infuocato, combattuto fino all'ultimo punto, che si decide al super tie-break con un punteggio mozzafiato. La sua vittoria non è solo un trionfo, ma la dimostrazione che nel tennis, come nella vita, la determinazione può superare ogni limite. E questa è solo l'inizio di un nuovo capitolo straordinario.

Un match durato 5 ore e mezza, combattutissimo. Finisce al super tie-break: 6-4; 7-6; 4-6; 6-7; 7-6 (2-10).

Carlos Alcaraz regna ancora a Parigi: Sinner rimontato da 0-2 al 5° set di una storica finale, la più lunga del Roland Garros - Sinner fronteggia palle break nei suoi primi tre game (3+2+2) contro un Alcaraz furente che da fondo campo impone un ritmo indiavolato, cambiando direzione a ogni colpo sempre più vicino all’incrocio ... Segnala eurosport.it

Sinner si arrende all’epica rimonta di Alcaraz nella finale più lunga di sempre al Roland Garros - Carlos Alcaraz si conferma il re del Roland Garros, vincendo un match epico contro Sinner. Grande rimpianto per l’azzurro che ha avuto tre match point dalla sua parte. fanpage.it scrive

Sinner sfiora il Roland-Garros: Carlos Alcaraz rimonta e vince a Parigi per la seconda volta consecutiva - Jannik Sinner sfiora con un dito il sogno del Roland-Garros ma dopo oltre 5 ore di partita deve arrendersi alla forza strardinaria di Carlos Alcaraz, mentale ancor più che fisica e tecnica. Scrive ilmessaggero.it