al voto incognita quorum

Al voto, tra incognite sul quorum e tensioni crescenti, si aprono le urne dei 5 referendum sull’onda della protesta di piazza pro Palestina. Un appello unanime “tutti al voto” ha diviso opinioni: polemiche da un lato, applausi dall’altro, mentre molti vedono in questa mobilitazione un segnale forte contro il governo Meloni. La giornata si tinge di passione politica, proprio nel momento in cui un datore di lavoro di Fabriano minacciava di...

Si aprono le urne dei 5 referendum sull'onda della protesta di piazza pro Palestina che, all'ultimo, vede lanciare un appello, "tutti al voto", da parte dei leader del campo largo, suscitando polemiche, ma anche un forte, fortissimo applauso da parte di chi, dopo Gaza, vede nei referendum un altro modo per dare un segnale politico di "fine corsa" al governo Meloni. Accadeva ieri, nel giorno in cui un datore di lavoro di Fabriano minacciava di licenziamento un lavoratore che aveva proclamato la sua intenzione di andare a votare, dimostrando in questo modo quanto le divisioni, non solo politiche, anche sociali, tra i due schieramenti, passino proprio attraverso i quesiti referendari che, secondo il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, annunciava il suo "non voto", sostenendo che "questi quesiti vogliono smontare riforme che sono costate sangue e sacrificio, quello di Biagi e D'Antona".

Cinque i quesiti referendari: quattro sul lavoro, promossi dalla CGIL, e uno sulla cittadinanza. Tra strategie di astensione e sostegni trasversali, il quorum resta l'incognita decisiva. #referendum2025 #ReferendumCittadinanza #referendumlavoro Partecipa alla discussione

