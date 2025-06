Al via LibriVivi Oggi Vendola in Fortezza

Estate letteraria, la Fortezza si accende di cultura e passione con LibriVivi, la rassegna che unisce autori e lettori in un abbraccio di parole. Oggi si apre con Nichi Vendola e il suo nuovo libro "Sacro Queer", un appuntamento imperdibile alle 19.15, accompagnato da un dialogo che promette emozioni e riflessioni profonde. Prenotate il vostro posto e lasciatevi coinvolgere da questa splendida celebrazione della letteratura.

Torna anche per questa estate la rassegna di appuntamenti letterari in Fortezza. A curare ‘LibriVivi’ e la programmazione degli eventi, sarà quest’anno Massimo Granchi. Già pronto il calendario per gli eventi dei prossimi mesi. Anche se l’apertura ufficiale del calendario sarà oggi con la presentazione del libro di Nichi Vendola "Sacro Queer" (Mondadori). L’orario in questo caso è fissato alle 19.15 e ad accompagnare l’ospite di questa ‘anteprima’ saranno Antonio Prete, Natascia Maesi e Fiorino Iantorno, con le letture di Silvia Talia. L’appuntamento successivo è in programma per martedì 10, con Duccio Balestracci che presenterà il suo libro "L’Erodoto che guardava i maiali" (Ed. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via LibriVivi. Oggi Vendola in Fortezza

