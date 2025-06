Al via i Lunedì sotto le stelle Musica danza e cinema

Preparati a vivere le serate estive come mai prima d’ora con “Lune-dì Stelle”: un emozionante calendario di eventi che unisce musica, danza e cinema sotto il cielo stellato di Gualdo Tadino. L’associazione Fleheart, guidata dal rinomato maestro Andrea Fiorentini, invita tutta la comunità a immergersi in questa magica avventura all’aperto, inaugurata domani sera con un’incantevole osservazione astronomica. Non perdere l’occasione di condividere momenti indimenticabili sotto le stelle!

GUALDO TADINO - Si chiama “Lune-dì Stelle“ il ricco programma di eventi estivi che si svolgeranno di lunedì e all’aperto, nel campo di basket dell’oratorio salesiano. Lo propone l’associazione Fleheart, di cui il maestro Andrea Fiorentini (nella foto) è leader riconosciuto dopo i successi del musical “Ali d’Angelo“, in collaborazione con Educare alla vita buona. Si inizia domani sera, alle 21.15, con una serata di osservazione astronomica dedicata alla “luna delle fragole“ e al pianeta rosso con i telescopi dell’Associazione astronomica umbra; ci sarà anche un parco giochi con gonfiabili; l’evento festeggia anche la conclusione dell Spring. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via i “Lunedì sotto le stelle“. Musica, danza e cinema

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Lunedì Stelle Sotto Musica

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 12 maggio - Scopri l'Oroscopo di lunedì 12 maggio 2025 secondo

Bollicine sotto le stelle! Venerdì 20/06 il Castello di Udine ospita PERLAGE: 40 cantine, 40 chef, piatti gourmet, musica live e degustazioni illimitate in un’atmosfera elegante e festosa. http://bit.ly/Lanottedellebollicine… #iosonofvg #visitfvg Partecipa alla discussione

Dal 12/6 al 13/9 torna Musica a Corte a Traversetolo: 15 eventi tra rock, classica, lirica e cultura, anche alla Magnani-Rocca! Si parte il 12/6 con Toni Capuozzo e “Storie di Confine”. Emozioni e riflessioni sotto le stelle. #MusicaACorte #Traversetolo Partecipa alla discussione

RDA RADIOWEBTV/143 San Francisco Da Lunedi(1977) NOTE SOTTO LE STELLE LA VOCE AGLI RTISTI RDARADIO 1