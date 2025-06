Al Phenomenon Neal Morse & The Resonance e The Flowers Kings

Un’occasione imperdibile per gli appassionati di prog rock: sul palco del Phenomenon di Fontaneto d’Agogna, i leggendari The Flower Kings si uniscono a Neal Morse & The Resonance in un concerto che promette magie sonore e emozioni indelebili. Questa unica data italiana rappresenta il culmine di un tour europeo, offrendo una serata di altissimo livello e pura musica progressive. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria esperienza live, sarà una notte da ricordare.

Unica data italiana di una combo davvero imperdibile per tutti i fans del Prog Rock. Una serata di altissimo livello che vedrà The Flower Kings + Neal Morse & The Resonance sul palco del Phenomenon di Fontaneto d'Agogna. Di passaggio sulla nostra penisola in occasione del tour europeo, lo show è.

