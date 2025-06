Al Pavia Pride in 1 500 Senza diritti niente pace

Ieri a Pavia, il Pride ha preso vita con un’esplosione di colori, musica e solidarietà. Quasi 1.500 persone di tutte le età si sono riunite per gridare forte e chiaro: "Battagliere, senza diritti non c’è pace". Un gesto di coraggio e speranza che dimostra come l’amore e la lotta per i diritti siano il motore di un cambiamento reale. La manifestazione si è conclusa lasciando un messaggio potente per una società più inclusiva e giusta.

Bandiere arcobaleno, qualche cartello e moltissima musica. Ieri pomeriggio Pavia si è tinta di tutti i colori e ha urlato con un’unica voce: "Battagliere, senza diritti non c’è pace". Per il nono anno una marea pacifica di poco meno di 1.500 persone è scesa in piazza per ribadire la volontà di lottare contro l’omolesbobitransfobia e le discriminazioni. Mamme con i passeggini, giovanissimi e famiglie hanno percorso tutto il centro da piazzale Ghinaglia fino ai giardini del castello ballando e cantando. "Giù le mani dai nostri corpi", si leggeva su un cartello appena dietro allo striscione del Pavia Pride. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al Pavia Pride in 1.500. Senza diritti, niente pace

