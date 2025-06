al mercatino per un viaggio tra i sapori

diffusa gioia di scoprire sapori autentici e tradizioni secolari, sarà un tripudio di aromi e colori pronti a deliziare tutti i visitatori. Venite a lasciarvi conquistare da questa festa di gusto, dove ogni stand racconta una storia e invita a un viaggio tra i sapori più autentici del nostro territorio. Non mancate: un’esperienza sensoriale da assaporare con tutto il cuore vi aspetta al Mercatino Enogastronomico della Certosa.

Oggi il borgo di Morimondo, già abitualmente meta turistica fuoriporta privilegiata per tutti i milanesi, ospiterà anche il Mercatino Enogastronomico della Certosa, un appuntamento ormai divenuto imperdibile per tutti gli amanti delle specialità locali e dei prodotti di qualità. A partire dalle 10 di questa mattina, la Corte dei Cistercensi accoglierà diverse bancarelle ricche di prodotti DOP e IGT. Sulle bancarelle, come di consueto, a fare la parte del leone saranno i prodotti del territorio. Tra i prodotti "di riferimento" spiccano le Offelle, i salumi classici e d’oca, una selezione pregiata di formaggi e vini dell’Oltrepò, farina, frutta a Km 0, cosmetici naturali e miele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it